Unterstützung aus Schwanau: So viel spendet Martin Herrenknecht an die CDU

Martin Herrenknecht spendet regelmäßig an „seine“ Partei – aber auch an andere. Mit dem Kanzler ist der Schwanauer Unternehmer zufrieden, in Manuel Hagel setzt er große Hoffnungen.
Parteispenden haben in der Vergangenheit für manchen Skandal und damit für Argwohn unter Wählern gesorgt. Auch deshalb müssen schon seit einiger Zeit sogenannte Großspenden dem Deutschen Bundestag gemeldet werden – und der veröffentlicht alle Zuwendungen ab 35 000 Euro auf seiner Homepage. Wer die aktuelle und die Listen der vergangenen Jahre durchgeht, stößt immer wieder auf einen nicht nur in der Region bekannten Namen: Martin Herrenknecht.