Gesundheitszentrum in Meßstetten: „Stambulant“-Konzept steht im Koalitionsvertrag – und nun?

Im Auge des Sturms Meßstettens Bürgermeister auf stambulanter Mission in Berlin

„Unverhofft kommt Schroft“, sagt Frank Schroft gerne. Am Mittwochabend aber war er es, der unverhofft mittendrin war, als sich in der Bundeshauptstadt die Ereignisse überschlugen. Der Meßstetter Schultes war aus einem besonders wichtigem Grund in Berlin.