„Es war ein gutes Schuljahr“, fasst Zoran Josipovic die zurückliegenden Monate zusammen – etwa mit Blicks aufs Abitur mit drei 1,0-Schnitten oder auf das Grüne Klassenzimmer, das allen voran vom Elternbeirat initiiert worden ist und „alle begeistert“.

Auch wenn für die rund 800 Schüler jetzt die Sommerferien beginnen, ist vom GaD-Schulleiter und seinem Team noch planerische Höchstleistung gefragt. Es geht um die Verteilung der Deputate für die Lehrkräfte fürs Schuljahr 2025/26 und um den neuen Stundenplan.

Gut versorgt

Wenn Josipovic also das nun zurückliegende Schuljahr Revue passieren lässt, dann denkt er automatisch an das, was ab Mitte September kommen wird. Man starte mit einer Komplett-Lehrerversorgung: Das sind 72 Lehrer, die 810 Schüler unterrichten werden.

Unsere Empfehlung für Sie Gymnasiumin Schwenningen Ein Ort für Lernen, Begegnung und Natur Mit dem symbolischen ersten Spatenstich beginnt am Gymnasium am Deutenberg der Bau eines außergewöhnlichen Projekts.

104 Schüler sind davon Fünftklässler, die erstmals über die verbindliche Grundschulempfehlung ans GaD kommen und vierzügig unterrichtet werden. Von den 17 Schülern, die keine Empfehlung bekommen und folglich über einen zentral gestellten Test einen Platz am Gymnasium erhalten wollten, habe es ein Schüler geschafft, berichtet der Schulleiter, der das neue Empfehlungs-Prozedere begrüßt.

Zurück zu G 9

Neu ist jetzt auch die Umstellung von G 8- auf G 9-Abitur. Das bedeutet, dass der Stundenplan der neuen fünften Klasse an das wieder eingeführte Modell angepasst werden muss. „Die Schüler habe deutlich weniger Unterricht“, nennt Josipovic die größte Auswirkung. Quantitativ tue sich also etwas, aber inhaltlich bisher nicht. „Das hätte ich mir anders gewünscht.“ Wie es dann in der Oberstufe einmal sein wird, müsse auf jeden Fall noch geklärt werden, sagt er in Richtung Kultusministerium.

Auswirkung hat das auch auf die Betreuungszeiten durch die Eltern. Denn der Nachmittagsunterricht, den das GaD im Rahmen des Ganztags anbietet, starte nach wie vor erst ab der achten Klasse und werde nicht aufgestockt. Und das sei die Kehrseite der Medaille: „Wir kehren quasi zum Familien-Betreuungsmodell der Achtzigerjahre zurück“, kritisiert der Rektor.

Neue Projekte

Froh ist er, dass das GaD durch die Annette-Hechinger-Stiftung einen sogenannten Auszeit-Raum inklusive Betreuungskraft zur Verfügung gestellt bekommt. Das Projekt ist für auffällige Schüler bestimmt, die im Störfall vom Klassenzimmer in den Auszeit-Raum wechseln – keinesfalls als Strafe, sondern zur Selbstreflexion. „Wir hoffen, dadurch Ruhe ins Klassenzimmer zu bringen.“

Unsere Empfehlung für Sie Stiftung in VS So wird das Abendgymnasium gefördert Eine Spende der Annette-Hechinger-Stiftung in Höhe von 100 000 Euro leistet einen Beitrag für die Zukunft des Abendgymnasiums Villingen-Schwenningen.

Die zuständige Betreuungskraft Kelsey Phillips, die bisher als Englisch-Aushilfe am GaD tätig war, werde in engem Austausch mit Schulsozialarbeitern und der Schulpsychologin stehen.

„Der kleine Prinz“

Mit dem Leseförderprojekt „Unsere Schule liest ein Buch“ hat das Gymnasium beim jüngsten Schulwettbewerb finanzielle Mittel zur Umsetzung bekommen. Im kommenden Schuljahr soll es dabei um Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ gehen, der auf verschiedenen Ebenen von verschiedenen Altersklassen gelesen wird. Aktionen sowie eine Lesung von Schriftsteller Peter Stamm, der das beliebte Kunstmärchen 2021 neu übersetzt hat, sind geplant.

KI als Herausforderung

Große Herausforderung für die Schulen sei derzeit das Thema KI. Mit einem pädagogischen Tag für alle Lehrkräfte will man sich am GaD im nächsten Schuljahr „auf den Weg machen“, Vor- und Nachteile mit dem Umgang erläutern und versuchen, die KI-Methode in den Unterricht zu integrieren.

Runder Geburtstag

Und dann ist da noch das 60-jährige Bestehen des GaD: Der runde Geburtstag wird möglicherweise mit einem kleinen Festakt für geladene Gäste im Herbst gefeiert, vielmehr aber Ende des kommenden Schuljahres mit einem großen Schulfest, dem ein paar Projekttage vorausgehen werden, blickt Zoran Josipovic voraus. Ein Steuerungsgruppe aus Lehrern, Elternbeirat und Freundeskreis habe sich bereits gebildet.

Das Hauptgebäude des Gymnasiums am Deutenberg wurde generalsaniert und ist seit fünf Jahren fertig. Foto: Mareike Kratt

Und Grund zu feiern gibt es seit dem Jubiläum vor zehn Jahren genügend: Die Generalsanierung mit Neubau, die vor fünf Jahren nach langem Prozedere endlich fertig gestellt werden konnte. „Es ist gute Arbeit geleistet worden, wir profitieren noch heute davon.“