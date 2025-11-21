Geburtshilfe in Rottweil: Ein Angebot von Helios – und warum die Hebammen höchst kritisch sind

Die Helios Klinik hat den Rottweiler Beleghebammen eine Festanstellung angeboten, doch die Geburtshelferinnen befürchten massive Einbußen bei der Qualität ihres Angebots.
Das Hebammenthema beschäftigt weiter die Gemüter. Und mancher Beobachter fragt sich, warum die Hebammen eigentlich „nicht einfach“ den von Helios angebotenen Vertrag annehmen und in Festanstellung weiterarbeiten. Denn wie Kliniksprecherin Julia Stapel auf Anfrage betont, sei die Bezahlung „übertariflich und fair“. „Dann sind sie doch auch besser abgesichert“, ist in Gesprächen zu hören, oder „dann bekommen sie auch Geld, wenn an einem Tag keine Geburten sind“, „Vor- und Nachsorge können sie doch trotzdem machen“, und einige Argumente mehr.