„Gault & Millau 2025“: So schneiden die Gastronomen in unserer Region ab

So schneiden die Gastronomen in unserer Region ab

1 Torsten Michel, Schwarzwaldstube Baiersbronn. Foto: dpa/Uli Deck

Der Südwesten ist im „Gault & Millau Restaurantguide 2025“ stark vertreten. Baiersbronn bleibt die Gourmet-Destination in Baden-Württemberg.









Im Gault & Millau Restaurantguide 2025“ gehört die Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) erneut zu den besten Restaurants in Deutschland. Im Südwesten steht sie an der Spitze. Fünf rote Hauben erhält Küchenchef Torsten Michel mit seinem Team. Dies wurde am Montag in München bekannt. Wir geben einen Überblick über Restaurants in unserer Region, die besonders stark abgeschnitten haben.