Gastronomie ist sein Leben: Wie Kandern für einen Sizilianer zur neuen Heimat wurde

Seit dem 15. Dezember 1991 – und damit seit fast 35 Jahren – betreibt Gastwirt Luigi Di Martino sein Lokal „San Lorenzo“ am Kanderner Blumenplatz.
Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt der 63-Jährige zurück. Luigi Di Martino wurde im kleinen Ort Maletto in Sizilien als Zweitältester von fünf Geschwistern geboren. Die Eltern betrieben eine Landwirtschaft und wollten, dass der Sohn eine weiterführende Schule besucht. Dieser hatte jedoch bereits im zarten Alter von 13 Jahren seine eigenen Pläne. Er schloss sich einem Maurer an, der ihm unkonventionell Pflasterarbeiten und Maurertätigkeiten beibrachte.