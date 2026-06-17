Gastronomie ist sein Leben: Wie Kandern für einen Sizilianer zur neuen Heimat wurde

Seit dem 15. Dezember 1991 – und damit seit fast 35 Jahren – betreibt Gastwirt Luigi Di Martino sein Lokal „San Lorenzo“ am Kanderner Blumenplatz.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt der 63-Jährige zurück. Luigi Di Martino wurde im kleinen Ort Maletto in Sizilien als Zweitältester von fünf Geschwistern geboren. Die Eltern betrieben eine Landwirtschaft und wollten, dass der Sohn eine weiterführende Schule besucht. Dieser hatte jedoch bereits im zarten Alter von 13 Jahren seine eigenen Pläne. Er schloss sich einem Maurer an, der ihm unkonventionell Pflasterarbeiten und Maurertätigkeiten beibrachte.

Im 17. Lebensjahr beschloss Di Martino auf Vermittlung eines Freundes, in die „große weite Welt“ aufzubrechen. Dieser Freund war seinerseits bei der Garten- und Landschaftsbaufirma König in Steinen-Weitenau beschäftigt, die Mitarbeiter suchte. Gegen den Willen der Eltern setzte sich Di Martino, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, in Catania in den Zug und fuhr mit einem Karton seiner Habseligkeiten ins unbekannte Deutschland.

Jahrzehnte später erinnert er sich: „Nach 30 Stunden Zugfahrt kam ich an einem Sonntag im Januar 1981 an, und am Montag war ich bereits bei Eiseskälte und 60 Zentimeter Schnee auf der Baustelle.“ Die erste Wohnung war eine Wohngemeinschaft mit Kollegen, mit denen er seine allmählich erlernten deutschen Vokabeln üben konnte.

Dass der junge Luigi Di Martino tüchtig, ehrgeizig und „hungrig nach Zukunft“ war, merkte der Arbeitgeber schnell und wollte ihn nach einigen Jahren nur sehr ungern gehen lassen.Dennoch beschloss der Sizilianer, sich selbstständig zu machen. Er erwarb einen Transporter und belieferte Gaststätten in den umliegenden Landkreisen mit italienischen Spezialitäten.

Die Familie arbeitet mit

Über das entstandene Netzwerk knüpfte er Kontakt zum vormaligen Pächter in Kandern, der den Betrieb „San Lorenzo“ nach dem Geburtsort der Ehefrau benannt hatte und die Pizzeria aufgeben wollte. Luigi Di Martino entschied sich für einen weiteren entscheidenden Schritt in seiner Biografie. Ideal war, dass sein jüngerer Bruder Antonino zwischenzeitlich in Deutschland als Koch arbeitete.

Gemeinsam beschlossen die Brüder, die Pizzeria zu übernehmen. Die im Obergeschoss befindlichen Gasträume wurden rustikal und gemütlich gestaltet. Im Familienbetrieb arbeitet neben Schwägerin Rosa auch Schwester Graziella.

In den ersten Jahren stellte sich die Bedienung in der Gartenwirtschaft umständlich dar, diese war nur über die Treppe zum Obergeschoss möglich. Dann zeichnete sich im Jahr 2000 eine ideale Lösung ab: Die im Erdgeschoss genutzten Räume, die zunächst als Garage für die Feuerwehr gedient hatten und wo sich später ein Friseursalon befunden hatte, wurden frei. Nunmehr konnten mit Unterstützung des Besitzers der Umbau für den Betrieb eines Eiscafés und der Bistro-Bar sowie der Einbau eines Speiselifts erfolgen. Die Eröffnung war zeitgleich mit der Euro-Umstellung 2001.

Das Lebensmotto lautet „Nur nicht unterkriegen lassen“

Es gab Höhen und Tiefen in Di Martinos Leben. Seine Ehe scheiterte. Das von ihm für die Familie erbaute Haus in Tannenkirch musste verkauft werden. Mit den drei Kindern und dem Stiefsohn hat er immer noch beste Kontakte. Sofern möglich, helfe die „Jungmannschaft“ im Notfall auch gerne aus.

„Jeder Tag ist für mich ein Überraschungspaket“, schmunzelt Di Martino mit seiner unverwüstlichen Frohnatur. Egal, wie das Wetter ist, an Kundschaft mangele es ihm selten. Gerne treffen sich in seinem Bistro Stammtische, die von ehemaligen Polizisten bis zu Bürgermeister-Treffen reichen.

Mit Blick auf die Zukunft meint der Gastronom: „Ich werde so lange arbeiten, wie ich noch fit bin.“ Seine Heimat sei schon längst Kandern. Und sein Motto begleitet ihn bis heute: „Nur nicht unterkriegen lassen.“