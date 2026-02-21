Gastronomie in Tumringen: Dominik und Elena Buchleither öffnen im März das Lörracher Restaurant „Mättle“

Elena und Dominik Buchleither werden vom 10. März an das Restaurant „Mättle“ in Lörrach-Tumringen als neue Pächter übernehmen – mit ambitioniertem Konzept.
Seit neun Jahren haben der 39-jährige Koch und die 38-jährige Restaurantfachfrau, Sommelière und Hotelbetriebswirtin das Restaurant „Vorderhus“ in Wehr-Öflingen zu einer bekannten gastronomischen Adresse gemacht. Nun schlägt das ambitionierte Ehepaar ein neues Kapitel auf und will mit einer „kreativen und feinen Küche“ dem seit Ende Oktober geschlossenen, renommierten Lörracher Haus neues Leben einhauchen.