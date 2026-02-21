Gastronomie in Tumringen: Dominik und Elena Buchleither öffnen im März das Lörracher Restaurant „Mättle“

Elena und Dominik Buchleither werden vom 10. März an das Restaurant „Mättle“ in Lörrach-Tumringen als neue Pächter übernehmen – mit ambitioniertem Konzept.

Seit neun Jahren haben der 39-jährige Koch und die 38-jährige Restaurantfachfrau, Sommelière und Hotelbetriebswirtin das Restaurant „Vorderhus“ in Wehr-Öflingen zu einer bekannten gastronomischen Adresse gemacht. Nun schlägt das ambitionierte Ehepaar ein neues Kapitel auf und will mit einer „kreativen und feinen Küche“ dem seit Ende Oktober geschlossenen, renommierten Lörracher Haus neues Leben einhauchen.

Als Rainer Wiedmer von der gleichnamigen bekannten Gastronomenfamilie, die unter anderem das Sterne-Restaurant „Eckert“ in Grenzach-Wyhlen betreibt, Mitte 2025 nach sechs erfolgreichen Jahren aus personellen Gründen den Rückzug vom „Mättle“ bekanntgab und auf die Familie Buchleither zukam, machte sich das Wirtepaar Gedanken über eine berufliche Veränderung. „Zum einen kommt unsere Tochter Hannah in diesem Jahr in die Schule, zum anderen lief unser Pachtvertrag in Öflingen aus“, sagt Elena Buchleither im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Angebot überzeugte, am 21. November unterschrieben die Eheleute einen Zehn-Jahresvertrag. Die Immobilie gehört der Wohnbau Lörrach.

In renommierten Häusern der Region gearbeitet

Dominik und Elena Buchleither sind in der Region keine Unbekannten. Der 39-Jährige, der aus dem Landhotel „Mühle“ in Gersbach stammt, hat das Kochhandwerk in der „Alten Post“ in Müllheim gelernt, vertiefte anschließend seine Fachkenntnisse und lebte seine Kreativität in den Sternerestaurants „Schwarzer Adler“ in Oberbergen und im Schloss Neuweier bei Baden-Baden aus, ehe er sich vor neun Jahren zusammen mit seiner Frau selbstständig machte und sich den Traum vom eigenen Restaurant erfüllte. In Wehr-Öflingen übernahm das Gatsronomenpaar das Restaurant „Vorderhus“ und führte es bis zuletzt mit Erfolg.

Auch Elena Buchleither ist vom Fach. Sie ist nicht nur gelernte Restaurantfachfrau, sondern bildete sich zur Sommelière (Fachfrau für Wein und Getränke) weiter. Außerdem machte sie an der Hotelfachschule den Betriebswirt. Die 38-Jährige war wie ihr Mann bei renommierten Adressen tätig, so bei der Familie Zumkeller im „Adler“ in Häusern, im Sternerestaurant „Traube“ in Blansingen sowie einige Jahre als Restaurantleiterin in der Altweiler „Krone“.

Kontinuität und Wohlfühlatmosphäre

Dass bei Buchleithers Kontinuität und eine Wohlfühlatmosphäre großgeschrieben werden, lässt sich schon daran ablesen, dass alle Angestellten vom „Vorderhus“ mit nach Lörrach ins „Mättle“ mitgehen. „Wir legen Wert auf attraktive Arbeitsbedingungen, Schulungen und Teamausflüge. Unser Anspruch ist es, wie bisher schon ein Familiengefühl im Team zu schaffen, um hochwertige Gastlichkeit und Wohlfühlatmosphäre bieten zu können“, sagt Elena Buchleither und fügt hinzu: „Wir starten in Tumringen mit neun Leuten.“ Es sind dies drei Köche, zwei Sommelière sowie vier Auszubildende.

Sowohl bodenständige als auch gehobene Küche

Das „Mättle“ wird von Dienstag bis Samstag jeweils von 12 bis 14.30 Uhr sowie von 18 bis 23 Uhr geöffnet haben. Zusätzlich ist an Feiertagen wie Weihnachten, Ostern und Muttertag Restaurantbetrieb. Täglich wird neben Klassikern wie etwa Wiener Schnitzel, Entrecote, Rindertatar oder Zanderfilet ein Business-Lunch angeboten, während abends sich auch mehrgängige Menüs mit Weinbegleitung auf der Speisekarte finden.

Tumringer Traditionshaus: das Mättle Foto: Siegfried Feuchter

„Alle vier Wochen wechselt die Karte“, sagt die Restaurantleiterin mit dem Hinweis: „Mein Mann und sein Team wollen eine ehrliche, gehobene, aber auch eine bodenständige, modern interpretierte Küche mit mediterranen Einflüssen bieten.“ Vom Brot bis zu den Teigwaren werde alles selbst gemacht. Zudem legt das Gastronomenpaar, wie es betont, Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Kleiner Feinkostladen gehört zum Konzept

Das Restaurant hat 65 Plätze. Dazu kommt noch eine Gartenwirtschaft mit 80 Plätzen sowie im Untergeschoss ein Veranstaltungsraum für Banketts und Gesellschaften mit Platz für rund 60 Gäste.

Auch ein kleiner Feinkostladen mit ausgesuchten Weinen und Delikatessen für Zuhause ist in dem Raum integriert, der donnerstags bis samstags jeweils von 11 bis 16 Uhr sowie auf Nachfrage geöffnet hat.

Darüber hinaus wollen Buchleithers auch Events mit Essen und Wein sowie Kochkurse anbieten. So lautet die erste Veranstaltung „Frauen und Wein“ am Sonntag, 8. März, also bereits zwei Tage vor der Wiedereröffnung des Restaurants „Mättle“. „Egal, was wir machen, wir wollen, dass sich unsere Gäste wohlfühlen“, lautet das Credo von Elena Buchleither.