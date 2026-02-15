Gastronomie in Neuenburg: In die alte Villa auf dem früheren Cusenier-Areal soll ein Restaurant ziehen

Das Unternehmen Gisinger aus Freiburg will möglichst noch dieses Jahr mit dem Bau von 51 Eigentumswohnungen auf dem ehemaligen Areal der Likörfabrik Cusenier in Neuenburg beginnen.
„An unserer Planung hat sich nichts geändert. Bevor wir mit dem Bau beginnen, müssen zuerst alle Wohnungen verkauft sein, damit die späteren Eigentümer in den Vorteil der Denkmalabschreibung kommen“, sagt Kerstin Osygus, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens, auf Nachfrage unserer Zeitung.