Gastronomie in Lörrach: Schwalbenäscht: Pächtersuche läuft weiter

Die Zukunft des Café Schwalbenäscht ist weiter ungewiss. Foto: zVg Pächter Ahmet Narin nennt familiäre Gründe für seine Absage an die Baugenossenschaft.







Die Baugenossenschaft Lörrach hat laut dem Pächter des Café Schwalbenäscht ein „faires Angebot“ gemacht. Das geht aus einer Stellungnahme der Baugenossenschaft vom Mittwoch hervor. Wie angekündigt habe sich Andreas Heiler von der Baugenossenschaft Mitte August mit dem ehemaligen Pächter des Café Schwalbenäscht getroffen, um diesem ein Angebot für die Weiternutzung des Cafés vorzustellen. Der Pächter Ahmet Narin habe sich für die Unterstützung der Mieter bedankt und seinerseits von einem „fairen Angebot“ gesprochen, welches er allerdings mit seiner Frau als Pächterin besprechen muss.