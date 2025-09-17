Gastronomie in Lörrach: Schwalbenäscht: Pächtersuche läuft weiter
Die Zukunft des Café Schwalbenäscht ist weiter ungewiss. Foto: zVg

Pächter Ahmet Narin nennt familiäre Gründe für seine Absage an die Baugenossenschaft.

Die Baugenossenschaft Lörrach hat laut dem Pächter des Café Schwalbenäscht ein „faires Angebot“ gemacht. Das geht aus einer Stellungnahme der Baugenossenschaft vom Mittwoch hervor. Wie angekündigt habe sich Andreas Heiler von der Baugenossenschaft Mitte August mit dem ehemaligen Pächter des Café Schwalbenäscht getroffen, um diesem ein Angebot für die Weiternutzung des Cafés vorzustellen. Der Pächter Ahmet Narin habe sich für die Unterstützung der Mieter bedankt und seinerseits von einem „fairen Angebot“ gesprochen, welches er allerdings mit seiner Frau als Pächterin besprechen muss.

 

Das Pächterehepaar Narin hat drei Wochen als Bedenkzeit gebraucht, ehe zwischen ihnen und Andreas Heiler ein weiteres Gespräch stattgefunden hat.

Pächter spricht von „fairem Angebot“

Ahmet Narin habe dabei mitgeteilt, dass er das Angebot der Baugenossenschaft nicht annehmen wird. Er nannte familiäre Gründe für seine Absage. Die Baugenossenschaft Lörrach ist deshalb weiterhin auf der Suche nach einem Pächter, welcher ein Konzept für einen Cafébetrieb, gerne mit Mittagstisch bis 18 Uhr, vorstellt. Darüber hinausgehende Konzepte können zumindest vorgestellt werden, heißt es in der Stellungnahme der Baugenossenschaft dazu.

Wie es weitergeht

Die Bewohner des Quartiers können den weiteren Prozess mit Infos zum aktuellen Sachstand bei einem zweiten Dialog-Gespräch am Dienstag, 30. September, 15 Uhr, im Café Schwalbenäscht, Untere Hartmattenstraße 5, mitgestalten.

 