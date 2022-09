1 Die Traditionsgaststätte Zum Mohren in Fischbach öffnet am Samstag unter neuer Leitung wieder. Werner Petrolli (links) und Thomas Petrolli (rechts) haben den Mohren nun an die neue Pächterin Gloria Girimonti (Zweite von rechts) übergeben. Für die Küche zuständig ist Lucrezia Biafora (Zweite von links), und unterstützt wird Gloria Girimonti zudem von ihrem Mann Orlando Girimonti. Mit auf dem Bild sind auch die beiden Kinder des Ehepaares Girimonti. Foto: Bantle

Am Samstag, 1. Oktober, wird der weithin bekannte Landgasthof Zum Mohren neu eröffnet.















Niedereschach-Fischbach - Damit haben sich die Bemühungen und Investitionen der beiden Besitzer Werner und Thomas Petrolli gelohnt. Sie haben den Mohren mit dem Ziel erworben, diese für Fischbach so wichtige Traditionsgaststätte zu erhalten.

Schwierige Suche

Der Mohren wurde im November 2019 im Zuge eines Insolvenzverfahrens geschlossen. Werner und Thomas Petrolli erwarben das Gebäude, renovierten es und suchten einen Pächter. Bedingt durch die Corona-Pandemie gestaltete sich die Suche indes als sehr schwierig. Doch nun hat es geklappt: Gloria Girimonti hat den Mohren gepachtet und eröffnet am Samstag um 11 Uhr.

Familie hilft mit

Unterstützt wird sie beim Betrieb der Gaststätte von ihrem Mann Orlando Girimonti und ihrer Schwiegermutter Lucrezia Biofora, die als gelernte Köchin im Angestelltenverhältnis seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Gaststätten über viel Erfahrung verfügt. Unter anderem war sie in jungen Jahren im Rössle in Peterzell als Köchin beschäftigt und zuletzt im Bären in Deißlingen. Sie bietet nicht nur gutbürgerliche deutsche, sondern auch italienische Küche, und auf Wunsch zaubert sie zudem italienische Spezialitäten auf den Tisch. Besonderen Wert legt sie auf frische, saisonale und regionale Produkte. Auch vegetarische Kost steht auf der Speisekarte. Zudem gibt es jeden Tag ein Tagesessen.

Auch Saal wieder geöffnet

Ab dem 1. Oktober ist auch der Mohrensaal wieder in Betrieb. Dort ist Platz für Festivitäten jeglicher Art.