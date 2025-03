Begeistert und fasziniert von der Natur ist Simon Graus bereits seit seiner Kindheit. Und aufgewachsen in Buchenberg, hatte er auch reichlich Gelegenheit, dieser Faszination zu frönen, wie er sich im Gespräch mit unserer Redaktion erinnert.

Das änderte sich erst, als Graus sein Studium aufnahm. Denn damit führte ihn sein Weg nach Darmstadt. Tausche das Leben auf dem Land gegen das in der Großstadt – „da fehlte der Bezug zur Natur komplett“, blickt Graus heute zurück.

Mit vielen Zimmerpflanzen habe er versucht, einen Teil Natur in die eigenen vier Wände zu bringen – und das ist auch heute noch seine Mission. Mittlerweile geht Graus, der hauptberuflich als Baumpfleger arbeitet, die ganze Sache sogar professionell an: Gaia Oasis heißt sein Unternehmen, über das er Flaschengärten verkauft.

Alles beginnt mit etwas Erde im Gurkenglas

Was heute bunt, hochwertig und professionell aussieht, fing sehr bodenständig an – nämlich mit einer Handvoll Erde in einem Gurkenglas, erinnert sich Graus. „Allein darin kann sich extrem viel entwickeln“ – so viel, dass Graus den Inhalt des Glases gerne besser beobachten wollte. Doch die Idee, das Glas ans Fenster zu stellen, erwies sich als desaströs, sagt er heute. „Das Glas hat sich erhitzt – und alles, was darin war, ist abgestorben“, bedauert er.

Schon die Gläser, in denen die Flaschengärten entstehen, sind etwas Besonderes. Foto: Helen Moser

Graus nahm den Misserfolg als Anlass, sich ins Thema einzulesen. Seine Frage: Wie könnte man mit Beleuchtung arbeiten, um den Inhalt des Glases ins rechte Licht zu rücken? Auch mit unterschiedlichen Gläserformen experimentierte er, erzählt Graus – bis etwa anderthalb Jahre später sein erster Prototyp eines Flaschengartens entstand.

Angefangen habe das Ganze vor mittlerweile rund vier Jahren als Hobby – einfach aus Interesse, meint Graus. Den Entschluss, sich mit der Idee selbstständig zu machen, habe er erst später gefasst.

Flaschengärten werden immer bekannter

Seitdem hat er auch den Markt verstärkt im Blick – und hat dabei eine interessante Entwicklung festgestellt: Mittlerweile, erzählt Graus, könne man Flaschengärten immer wieder auch im Baumarkt oder bisweilen sogar im Discounter kaufen. „Das ist einerseits schön, weil man sieht, dass viel Interesse da ist. Aber andererseits belächele ich es auch ein bisschen“, meint Graus. Denn diese Flaschengärten funktionierten in der Regel nicht auf Dauer. Die Exemplare von Gaia Oasis hingegen seien durchdachter. Sie können – der Beleuchtung und der richtigen Zusammensetzung aus Pflanzen, Erde und Substraten wegen – jahrelang als geschlossenes Ökosystem im Glas nahezu autark erhalten bleiben.

Jedes einzelne Exemplar ist ein Unikat

„Einmal ist es eine Wissenschaft für sich, dann hat man eigentlich seine Ruhe“, fasst Graus zusammen. Denn bei der Zusammenstellung der Flaschengärten gibt es so einiges zu bedenken, damit die Gesamtkomposition nicht nur gut aussieht, sondern auch auf Dauer so schön bleibt. „Einen genauen Plan gibt es nicht“, sagt Graus, sodass jeder Flaschengarten ein Unikat sei. Doch einige grundsätzliche Bestandteile – wie die richtigen Substrate und Pflanzen – seien unabdingbar.

Beim Anlegen eines Flaschengartens kommt es auch auf die Farben an, findet Simon Graus. Foto: Simon Graus

Einen Flaschengarten zusammenzustellen, mache viel Spaß, findet Graus. Neben den fertigen Flaschengärten verkauft er deshalb auch Sets, die alles Nötige enthalten, um den eigenen Flaschengarten anzulegen und zu bepflanzen. Anfänger sollten dafür etwa zwei Stunden einplanen, sagt er.

Neue Werkstatt soll künftig zum Atelier werden

Seine neue Werkstatt hat Graus vor einigen Monaten im ehemaligen Sparkassen-Gebäude in Peterzell eingerichtet. Hier entstehen die Flaschengärten in mühevoller Handarbeit. Dieser Manufaktur-Charakter liegt Graus ebenso am Herzen wie die Nachhaltigkeit seiner Produkte – die Materialien inklusive.

Mittelfristig plant Graus, die Räume in Peterzell zu einer Art Atelier umzugestalten, in dem auch Flaschengärten ausgestellt werden können. Das soll allen Besuchern verdeutlichen, wovon Graus schon lange überzeugt ist: „So ein Flaschengarten wertet jeden Raum auf.“

Weitere Infos unter www.flaschengartenmanufaktur.de