Gäubahn in Rottweil: Totengräber? BUND wehrt sich gegen „Affront“ von Karrais

Im Streit um die Gäubahn wird der Ton schärfer. Der BUND-Landesgeschäftsführer wehrt sich jetzt in einem offenen Brief gegen Äußerung des FDP-Abgeordneten Karrais.
Hitziger Schlagabtausch zwischen dem Rottweiler Landtagsabgeordneten Daniel Karrais und dem Verbändebündnis Pro Gäubahn: Nachdem Karrais in einer Reaktion auf eine Stellungnahme von „Pro Gäubahn“davon gesprochen hatte, dass sich die Umweltverbände mit ihrem Engagement als „Totengräber“ der Gäubahn betätigen, schießt BUND-Landesgeschäftsführer Martin Bachhofer jetzt zurück.