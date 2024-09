Auch die Spitzenköche der drei großen Gourmet-Tempel in Baiersbronn engagieren sich für die Gartenschau 2025.

Die Gartenschau 2025 im „Tal X“ wird von weiteren außergewöhnlichen Persönlichkeiten repräsentiert: den bekannten Spitzenköchen, die für kulinarische Exzellenz und Leidenschaft stehen.

Diese neuen Botschafter bringen nicht nur ihre kulinarische Expertise ein, sondern auch ihre Begeisterung für die Region und das Projekt, heißt es in einer Mitteilung der Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 gGmbH.

Unter den Botschaftern ist Torsten Michel, Chefkoch der Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach, der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. „Die Leidenschaft für Perfektion ist nicht nur beim Kochen wichtig. Sie prägt mein ganzes Leben und treibt mich an, stets das Beste aus mir herauszuholen,“ sagt Michel. Florian Stolte, ebenfalls aus der Traube Tonbach und Chef des Restaurants 1789 mit einem Michelin-Stern, betont: „Gemeinschaft und Teamarbeit sind die Grundlage jeder großen Errungenschaft. Ohne mein Team wäre kein Erfolg möglich.“

Plattform für regionale und kulinarische Vernetzung

Claus-Peter Lumpp, Chefkoch des Restaurants Bareiss, das mit drei Michelin-Sternen dekoriert ist, sieht in der Gartenschau eine Plattform für regionale und kulinarische Vernetzung. „Innovation entsteht, wenn man bereit ist, neue Wege zu gehen und alte Muster zu durchbrechen. Das gilt nicht nur in der Küche, sondern in allen Lebensbereichen,“ sagt Lumpp.

Jörg Sackmann vom Hotel Sackmann und sein Sohn Nico Sackmann, deren Restaurant Schlossberg mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist, teilen diese Begeisterung gleichermaßen: „Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine Notwendigkeit. Wir tragen alle die Verantwortung, unsere Umwelt zu schützen und für kommende Generationen zu bewahren.“ Nico Sackmann ergänzt: „In jedem Detail steckt eine Geschichte. Die Kunst liegt darin, diese Geschichten sichtbar zu machen und Menschen damit zu inspirieren.“

Leidenschaftliche Verfechter des Projekts

Die Gartenschau steht unter dem Motto „Vielfalt im Tal“. Mit den neuen Botschaftern werde dieses Motto auf besondere Weise gelebt, so die Gartenschau gGmbH. Sie seien leidenschaftliche Verfechter des Projekts und setzten sich aktiv für den Erfolg der Veranstaltung ein. „Es geht darum, unsere Region aktiv mitzugestalten und gemeinschaftlich etwas Bedeutendes zu erreichen, das auch nach der Gartenschau Bestand haben wird,“ so Lumpp.

Mit ihrer Präsenz und ihrem Engagement wollen die Spitzenköche maßgeblich zum Erfolg der Gartenschau beitragen und die Besucher einladen, die kulinarischen und landschaftlichen Höhepunkte des „Tal X“ zu entdecken.