In Schramberg wurde der Vorgang um die verlorene E-Mail beim Windpark Feurenmoos offen diskutiert – inklusive politischer Kritik.
Was zwischen dem 28. November 2025 und dem 13. Januar 2026 geschehen ist – oder besser: nicht geschehen ist –, war am Donnerstag Thema in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik. Zwischen der Beteiligung der Stadt als Nachbarkommune durch das Landratsamt im Verfahren zum Windpark Feurenmoos und der Kenntnisnahme der Anhörung ging innerhalb des Rathauses eine entscheidende E-Mail verloren. Die Folge: Die Frist zur Stellungnahme verstrich (wir berichteten).