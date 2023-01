1 Maria und Stavros Trichias haben das "Syrtaki" wieder eröffnet. Foto: Reimer

Pandemie, Inflation und Energiepreise lassen Gastronomen reihenweise einknicken. Maria und Stavros Trichias dagegen feiern mit dem Restaurant "Syrtaki" Wiederauferstehung.















Oberndorf - Stavros Trichias will nicht jammern. "Es hat ja während der Pandemie auch schöne Sachen gegeben", sagt der 44-Jährige, "ich bin zum Beispiel zum zweiten Mal Vater geworden", und er grinst an dieser Stelle wahrscheinlich ein bisschen – was man gut verstehen, am Telefon aber natürlich nur ahnen kann.