Freiburg/Bad Krozingen Mord an Putzfrau nach 15 Jahren geklärt

Freiburg - Mehr als 15 Jahre nach der Entführung und Ermordung einer Reinigungsfrau in Bad Krozingen bei Freiburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 54 Jahre alte Deutsche aus der Umgebung von Freiburg habe die Tat gestanden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Freiburg mit.