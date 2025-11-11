Finanzielle Schieflage: Golfclub Schloss Weitenburg stellt Insolvenzantrag

Der Golfclub Schloss Weitenburg ist insolvent. Der Spielbetrieb auf der 70 Hektar großen Anlage in Sulzau geht vorerst weiter. Auch das Restaurant bleibt geöffnet.

Der Golfclub Schloss Weitenburg schreibt schon seit mehreren Jahren rote Zahlen. Der als Aktiengesellschaft organisierte Club hat nun beim Amtsgericht Tübingen ein Insolvenzverfahren beantragt, wie Vorstand Michael Kraus unserer Redaktion bestätigt. „Wir hatten zwar eine positive Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren“, sagte Kraus. Es sei aber nicht gelungen, die Probleme der Vorjahre so weit auszugleichen, dass allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachgekommen werden kann. In einem solchen Fall ist der Vorstand verpflichtet, das Insolvenzverfahren zu beantragen.

Kraus, der seit 2024 Vorstand der Golfclub-AG ist, zeigte sich unserer Redaktion gegenüber allerdings zuversichtlich, „dass wir das wieder in trockene Tücher bekommen“. Es gebe Interessenten für den Weiterbetrieb der Golfanlage. Nach jetzigem Stand der Dinge geht der Spielbetrieb auf der Anlage vorerst in der bisherigen Form weiter, so informierte der Vorstand die Mitglieder. Auch das Restaurant „Dimples“ sei weiterhin geöffnet.

Insolvenzverwalter bestellt

Als Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Steffen Beck eingesetzt. Beck ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht bei der Stuttgarter Kanzlei Pluta. Er leitet das Insolvenzverfahren und übernimmt weitestgehend alle Entscheidungsbefugnisse des Vorstands.Der Golfclub habe „aufgrund von Liquiditätsproblemen einen Insolvenzantrag gestellt“, teilte Beck auf Anfrage mit. Das Amtsgericht Tübingen habe mit Beschluss vom 7. November die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Gesellschaft angeordnet.

Er werde sich in den kommenden Tagen vor Ort einen persönlichen Überblick verschaffen. In einer ersten Stellungnahme sagte er: „Der Geschäftsbetrieb geht weiter. Wir werden die Sanierungschancen prüfen und idealerweise durch den Einstieg eines Investors den Betrieb langfristig sichern.“ Der Vorstand führe bereits Gespräche mit einer Investorengruppe, die Interesse signalisiert habe. Diese Gespräche sollen fortgeführt werden. Beck hat bereits Golfclubs in Krisensituationen rechtlich begleitet.

Die Geschichte des Golfclubs

Der Golfclub Schloss Weitenburg wurde 1984 gegründet, seit 2006 ist er als Aktiengesellschaft geführt. Die 70 Hektar große Golfanlage liegt unterhalb der namensgebenden Weitenburg. 90 Prozent der Golffläche sind im Eigentum des Weitenburg-Chefs Max-Richard Freiherr von Rassler und von diesem gepachtet. Die restliche Fläche gehört der Gemeinde Starzach oder ist in Streubesitz. Der Club bietet verschiedene Arten der Mitgliedschaften an. In der Anlage können Anfänger und Profis auch über die Wintermonate Golf spielen.