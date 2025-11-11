Finanzielle Schieflage: Golfclub Schloss Weitenburg stellt Insolvenzantrag

Der Golfclub Schloss Weitenburg ist insolvent. Der Spielbetrieb auf der 70 Hektar großen Anlage in Sulzau geht vorerst weiter. Auch das Restaurant bleibt geöffnet.
Der Golfclub Schloss Weitenburg schreibt schon seit mehreren Jahren rote Zahlen. Der als Aktiengesellschaft organisierte Club hat nun beim Amtsgericht Tübingen ein Insolvenzverfahren beantragt, wie Vorstand Michael Kraus unserer Redaktion bestätigt. „Wir hatten zwar eine positive Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren“, sagte Kraus. Es sei aber nicht gelungen, die Probleme der Vorjahre so weit auszugleichen, dass allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachgekommen werden kann. In einem solchen Fall ist der Vorstand verpflichtet, das Insolvenzverfahren zu beantragen.