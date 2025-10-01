Feuerwehr Meßstetten: Vor vier Jahren brannte es wirklich am Firmenstandort – jetzt wird geprobt

Die Firma GESA war 2021 von einem verheerenden Brand betroffen. Umso bedeutender war die groß angelegte Übung am neuen Standort in Meßstetten.
Kommandant Ralf Smolle begrüßte die vielen Zuschauer, die sich am neuen Standort der Firma GESA in der Allemannenstraße eingefunden haben. Über Lautsprecher erklärte er den Ablauf und die Besonderheiten der Übung. Neben der Abteilung Meßstetten nahmen auch die Abteilungen Unterdigisheim und Tieringen teil. Als Szenario wurde ein Gebäudebrand mit mehreren vermissten Personen angenommen. Damit auch die medizinische Versorgung realistisch erprobt werden konnte, war zusätzlich das DRK Meßstetten eingebunden.