Aufregung in Balinger Ortsteil Nach Drohschreiben: Spezialkräfte nehmen 66-jährigen "Reichsbürger" fest

Unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung und Bedrohung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 66-Jährigen aus dem Raum Balingen. Dem Mann wird zur Last gelegt, ein Drohschreiben an einen Gerichtsvollzieher verfasst zu haben. Der Mann wurde am Dienstagmorgen vorläufig festgenommen.