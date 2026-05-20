Festnahmen in München: Wissenschaftsspionage für China? Zwei Verdächtige gefasst

Ein Ehepaar soll für China an deutschen Hochschulen spioniert haben. Deutschlands oberste Strafverfolger können die Beschuldigten in München fassen.
Die Bundesanwaltschaft hat in München zwei mutmaßliche chinesische Spione festnehmen lassen. Das Ehepaar mit deutscher Staatsangehörigkeit soll für einen chinesischen Geheimdienst Kontakte zu zahlreichen Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufgenommen haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Den Angaben zufolge wollten sie so an „wissenschaftliche Informationen über militärisch nutzbare Hochtechnologie“ gelangen.