Das Hochwasser vom Mai 2024 hat auch die Sportanlage des FC Steinhofen schwer getroffen. Die Fläche war zum einen übersät mit Schwemmgut, zum anderen haben die Wassermassen 90 Prozent der Werbebanner zerstört. Das berichtete Christof Werner, der sich im Vorstand um das Thema Sponsoring kümmert. Teilweise wurden neue Banner bereitgestellt.

Anzeigetafel im Blick

Lesen Sie auch

Werners Dank galt den zahlreichen Helfern, die nach dem Hochwasser im Einsatz waren, um den Sportplatz wieder in Ordnung zu bringen. Ausblickend berichtete er, dass dieses Jahr noch eine Anzeigentafel aufgestellt wird, für die der Verein bereits erste Sponsoren gefunden hat.

Achtelfinale erreicht

Während die Hochwasserschäden weitgehend entfernt sind, beweist sich der Verein auch in sportlicher Hinsicht. In der aktuellen Saison besteht die Aktive Mannschaft aus knapp 20 Spielern um Trainer Sylwester Mitrenga. Stand 21. März belegte die Mannschaft den Tabellenplatz vier in der Kreisliga A2. Im Pokal wurde das Achtelfinale erreicht. Ziel der Mannschaft ist es, sich in der Tabelle oben festzusetzen. Das berichtete Florentin Fiedler, Vorstand Sport. Als neuer Co.-Trainer konnte demnach Nicolai Glauner gewonnen werden.

Stolz auf Jugendarbeit

Stolz ist der Verein, von Bambinis bis B-Jugend eigenständige Jugendmannschaften mit guter Trainerbesetzung zu haben, sagt Jugendkoordinator Marco Galinaro. In der Vorrunde hätten die meisten Jugenden gut abgeschnitten. Die Rückrunden werden gleichwohl schwerer. Ziel des Vereins sei die Schaffung einer A-Jugendmannschaft. Darüber hinaus sollen die Jugenden mehr Präsenz auf Social-Media-Kanälen des Vereins erhalten.

Unsere Empfehlung für Sie Achtelfinale des Bezirkspokals FC Steinhofen unterliegt dem Favoriten SGM Schramberg/Sulgen Auf dem Sulgener Kunstrasen behalten die Hausherren mit 4:1 die Oberhand.

Die AH-Mannschaft besteht aus 15 Aktiven, die auch im Hinblick auf die Organisation von Veranstaltungen viele Aufgaben für den Verein übernehmen. In diesem Jahr steht die Ausrichtung des Maibaumfests, mehrere Testspiele und Ausflüge im Kalender.

Ergebnisse der Wahlen

Bei den Wahlen konnten nicht für alle Ämter Mitglieder gefunden werden, die diese übernehmen. Die Wahlergebnisse: Vorstand Sport: Florentin Fiedler, Vorstand Verwaltung und Organisation (blieb unbesetzt, Michael Michailidis ist ausgeschieden), Schriftführer: Steffen Frick, Sponsoringleiter (blieb unbesetzt, Christof Werner ist ausgeschieden), Jugendkoordinator: Marco Gallinaro, Wirtschaftsleiter: Volker Koch (ein Jahr), Kassenprüfer: Jochen Trinks und Kai-Uwe Schweiger, Beisitzer: Christian Sontowksi.

Die aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitglieder wurden verabschiedet und ihre Arbeit mit einem Präsent gewürdigt.

Johannes Wenzel wiedergewählt

Viele Aktivitäten

Der Förderverein des FC Steinhofen hat sich auch im vergangenen Geschäftsjahr für den Hauptverein eingesetzt. Schriftführerin Karin Legnaro erinnerte unter anderem ans Elf-Meter-Turnier und an den ADMINdirekt Indoor Cup. Nicht durchgeführt werden konnte diesmal die Sportwoche, weil das Hochwasser die Anlage in Mitleidenschaft zog. Der Förderverein übernahm zudem die Kosten für das Wintertraining in der Kirchspielsporthalle und die Anmeldegebühren für Turniere. Auch bei der Sanierung des Sportplatzes nach der Überflutung half der Verein mit. Kassierer Johannes Wenzel wurde von der Versammlung wiedergewählt.