Unwetter in Bisingen

1 Ein Bild der Verwüstung hinterlässt das Hochwasser auch auf dem Sportgelände des FC 48 Steinhofen. Foto: Kaufmann

Starkregen und Überflutungen haben auch den Sportplatz des FC 48 Steinhofen verwüstet. Am Freitag haben die Aufräumarbeiten begonnen. Die entstandenen Schäden werden auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.









Eigentlich hätte am Donnerstagabend der FC Steinhofen in der Kreisliga A2 gegen den TSV Frommern II spielen sollen, doch die Partie wurde zwei Stunden vor dem Unwetter abgesetzt. Und das war auch gut so, denn niemand konnte ahnen, welches Chaos entstehen sollte.