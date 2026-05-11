Fällung der Linden in Wolfach: Nabu appelliert an Wolfacher Räte

Die Zukunft der Linden am Minigolfgelände ist weiter offen. Der Naturschutzbund Mittleres Kinzigtal wendet sich nun mit einem Brief an die Gemeinderäte.
Wie geht es mit den alten Linden auf dem Gelände der Minigolf-Anlage weiter? Diese Frage sollte eigentlich schon länger beantwortet sein. Bei der Sitzung des Technischen Ausschusses am 22. April lag die Entscheidung bei den Ausschussmitgliedern. Die Entscheidung, ob die Bäume gefällt werden dürfen, wurde vertagt. Auf Antrag von Grünen und SPD gab der Ausschuss die Entscheidung weiter an den Gemeinderat, der nun am 20. Mai darüber entscheidet.