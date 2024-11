Es fehlt eine Genehmigung der EU: Politik bremst PV-Projekt auf Waldmattensee bei Lahr aus

1 Auf dem Waldmattensee soll Strom erzeugt werden. Foto: Bildstein

Auf dem Waldmattensee bei Kippenheimweiler soll eine schwimmende Photovoltaik-Anlage Strom erzeugen. Der Gemeinderat hat dem Projekt grünes Licht gegeben, dennoch darf die Firma Vogel-Bau die Anlage noch nicht bauen.









PV-Anlagen auf Baggerseen sind noch nicht weit verbreitet. Die erste dieser Art in Deutschland wurde vor fünf Jahren auf einem See bei Renchen installiert, um das dortige Kieswerk zu versorgen. Ganz ähnliche Pläne hat Vogel-Bau für den Waldmattensee bei Kippenheimweiler im Ortenaukreis. Auch dort soll eine PV-Anlage, wie mehrfach berichtet, den Strombedarf des Kieswerks decken. Überschüssige Energie soll in das öffentliche Netz eingespeist werden.