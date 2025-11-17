Erneuerbare Energien: In Seebronn soll die größte Freiflächen-PV-Anlage im Kreis entstehen

18.000 Module auf 10,7 Hektar: Die Firma ABO Energy plant eine Großanlage entlang der Autobahn A81. Zudem soll ein Batteriespeicher gebaut werden.
Nördlich der Autobahn A81, zwischen Seebronn und Bondorf, soll eine der größten Freiflächen-PV-Anlagen der Region entstehen. Das Wiesbadener Unternehmen ABO Energy plant dort einen Solarpark auf einer Fläche von 10,7 Hektar. 18.000 Solarmodule sollen dort aufgestellt werden. Die Planer gehen derzeit von einer jährlich erzeugten Strommenge von 13,5 Millionen Kilowattstunden aus. Mit einer solchen Strommenge lassen sich 3500 bis 4000 Haushalte versorgen. Zudem soll ein Batteriespeicher gebaut werden.