Entscheidung im Kreistag gefallen: Donaueschinger Krankenhaus schließt – das sind die Hintergründe

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum schließt seinen Standort in Donaueschingen, dafür muss aber in Villingen-Schwenningen ein neuer Anbau errichtet werden.
Der Kreistag beschloss am Montag mit großer Mehrheit (49:3 Stimmen), das ehemalige Kreiskrankenhaus in Donaueschingen (160 Betten) mittelfristig zu schließen und an das zentrale Klinikum nach Villingen-Schwenningen (etwa 840 Betten) zu verlegen. Der Umzug erfolgt, sobald der neue Anbau in Villingen-Schwenningen betriebsbereit ist. Laut Klinikgeschäftsführer Matthias Geiser könnte dies in fünf bis sieben Jahren der Fall sein.