Elektromobilität in Horb: Stadt-Ladesäulen seit Monaten eingeschränkt – und vor dem Aus?

Die Ladesäulen der Stadtwerke Horb sind seit Monaten nur eingeschränkt nutzbar. Die Stadt will aber nicht mehr investieren und aus dem Angebot aussteigen.
Was ist los bei den öffentlichen E-Ladesäulen? Ein Leser hat sich an unsere Redaktion gewandt und berichtet: „Soweit mir bekannt sind alle öffentlichen Ladesäulen der Stadtwerke Horb seit mindestens drei Monaten nur eingeschränkt nutzbar. Die Kartenleser funktionieren nicht, sodass Laden mit gängigen Ladekarten (über Roaming) nicht möglich ist.“