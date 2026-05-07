Eklat bei SPD im Kreis Calw: Putsch gegen Vorsitzende scheitert – „Jetzt ist die Spaltung da!“

Eine 25-köpfige Gruppe von SPD-Mitgliedern aus dem nördlichen Kreis wollte Kreischefin Daniela Steinrode stürzen. Wie der Putschversuch am Mittwoch spektakulär endete.
Die Anspannung war schon vor Beginn der Versammlung im Nagolder Naturfreundehaus mit Händen zu greifen. Kein Wunder. Sollten doch die gut 120 SPD-Mitglieder aus allen Ortsvereinen des Landkreises Calw bei dieser außerordentlichen Kreismitgliederversammlung im Nagolder Naturfreundehaus über die Zukunft der amtierenden Kreisvorsitzenden Daniela Steinrode entscheiden – und damit über die Zukunft des ganzen Calwer Kreisverbands der aktuell ziemlich angeschlagenen SPD.