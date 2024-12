Schon seit einigen Tagen zählten die Bürgerbusfahrer gespannt ihre Fahrgäste: Die Statistik hatte für Ende November ein besonderes Jubiläum vorhergesagt.

Der 100 000. Passagier wurde erwartet. Am 26. November war es so weit: Bürgerbusfahrer Rainer Siegl, gleichzeitig Vorsitzender des Bürgerbusvereins, konnte auf der Linie 2 Richtung Ilben mit Gaby Schneider die Mitfahrerin mit der Nummer „100 000“ willkommen heißen und mit einem Präsent überraschen. Und damit die Freude noch ein wenig größer wurde, hatte er auch für Fahrgast Nummer 99 999, Frank Rothe, und 100 001, Khadija Radine, ein kleines Geschenk in Form eines Einkaufsgutscheins „Wir in Furtwangen“ parat.

Seit mehr als zehn Jahren

„Dieses Jubiläum zeigt einmal mehr die Akzeptanz unseres ehrenamtlichen Angebots“, freute sich Rainer Siegl laut einer Mitteilung des Vereins. In den etwas mehr als zehn Jahren habe der Bürgerbus für eine doch sehr bedeutende Zahl von Bürgern ein Stück Mobilität beigetragen. Dies auch vor dem Hintergrund der in der Zeit von 2020 bis 2023 recht einschneidenden Maßnahmen während der Corona-Pandemie, die den Bus sogar kurzzeitig zum Stillstand brachten. Umso größer sei jetzt die Freude, dass das Tief weitgehend überwunden sei und die Zahlen wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht hätten. Ebenfalls recht zuversichtlich ist die Vereinsführung im Hinblick auf die personelle Situation: „Nachdem wir im Frühjahr nur noch eine Handvoll aktive Fahrer zur Verfügung hatten, die mit großem Einsatz den Bus am Laufen hielten, sind in den letzten Wochen wieder mehrere neue Fahrer hinzugekommen“, wird Rainer Siegl zitiert.

Gern mehr Verstärkung

Was nicht bedeute, dass Verstärkung nicht weiterhin willkommen ist. Interessenten können sich jederzeit an die Bürgerbusfahrer wenden. Ausdrücklich willkommen sind auch Fahrerinnen, neuerdings ist mit Petra Kirchner auch wieder eine Frau am Steuer dabei.