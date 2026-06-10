DRK Todtnau: 112-Jahre – Ehrenamtliche Retter feiern Blaulicht-Jubiläum

112 Jahre DRK Todtnau wird am Sonntag, 14. Juni, gefeiert. Und die Werbetrommel wird gerührt: Denn der Ortsverein sucht dringend Verstärkung.
„112 Jahre im Zeichen der Menschlichkeit“ – unter diesem Motto und passend zur lebenswichtigen Notrufnummer lädt der DRK-Ortsverein Todtnau zu seinem sogenannten „Blaulicht-Jubiläum“ ein. Am Sonntag, 14. Juni, wird dieses in der Kleinen Halle Todtnau gefeiert. Dann will der Ortsverein auf über ein Jahrhundert ehrenamtliches Engagement zurückzublicken und die Zukunft der Hilfsorganisation feiern.