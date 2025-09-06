Doppelter Bahnfrust: Gäubahn und Schwarzwaldbahn gleichzeitig dicht – Deutsche Bahn erklärt Dilemma

Nichts geht mehr von Nord nach Süd und umgekehrt: Wegen Bauarbeiten sind sowohl die Schwarzwaldbahn als auch die Gäubahn mehrere Tage dicht. So erklärt sich die Deutsche Bahn.
Selbst für leidgeprüfte Bahnfahrer dürfte das ein Hammer sein: Im September kommt es sowohl auf der Gäubahn als auch auf der Schwarzwaldbahn zu Sperrungen – und zwar gleichzeitig. Heißt also, dass die Strecke von Konstanz bis nach Stuttgart über mehrere Tage hinweg gleich zwei Mal unterbrochen ist. Der Grund sind Bauarbeiten auf zwei Streckenabschnitten.