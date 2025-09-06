Doppelter Bahnfrust: Gäubahn und Schwarzwaldbahn gleichzeitig dicht – Deutsche Bahn erklärt Dilemma

Nichts geht mehr von Nord nach Süd und umgekehrt: Wegen Bauarbeiten sind sowohl die Schwarzwaldbahn als auch die Gäubahn mehrere Tage dicht. So erklärt sich die Deutsche Bahn.

Selbst für leidgeprüfte Bahnfahrer dürfte das ein Hammer sein: Im September kommt es sowohl auf der Gäubahn als auch auf der Schwarzwaldbahn zu Sperrungen – und zwar gleichzeitig. Heißt also, dass die Strecke von Konstanz bis nach Stuttgart über mehrere Tage hinweg gleich zwei Mal unterbrochen ist. Der Grund sind Bauarbeiten auf zwei Streckenabschnitten.

Die Bahn gab zunächst bekannt, dass die Strecke zwischen Villingen und Donaueschingen zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober gesperrt ist. Grund dafür ist der Neubau eines Bahnübergangs in Villingen sowie weitere Instandhaltungsmaßnahmen an der Strecke.

Unterbrochen sind über fünf Wochen hinweg die Schwarzwaldbahn zwischen Karlsruhe und Konstanz, der Regionalexpress 55 (Donaueschingen/Ulm), die S10 zwischen Villingen und Freiburg sowie der Ringzug zwischen Rottweil und Bräunlingen. Dass die Arbeiten ausgerechnet nach Ende der Schulferien beginnen, dürfte bei Pendlern und Schülern trotz eingerichtetem Ersatzverkehr für wenig Jubelstürme sorgen.

Aber es kommt noch dicker: Nun hat die Bahn bekannt gegeben, dass Brückenarbeiten an der Strecke zwischen Oberndorf und Rottweil für eine Sperrung der Gäubahn sorgen. Betroffen sind hier der Regionalexpress 4 zwischen Stuttgart und Konstanz, der RE14a zwischen Stuttgart, Horb und Rottweil sowie die IC-Linie 87 (Stuttgart – Singen – Zürich). Im Zeitraum zwischen Freitag, 19. September, 22 Uhr, und Montag, 22. September, 2.30 Uhr, geht auf der Strecke nichts mehr. Auch hier ist ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Parallel-Sperrung konnte nicht umgangen werden

Dass mit Gäubahn und Schwarzwaldbahn gleich zwei wichtige Trassen im Land zur gleichen Zeit unterbrochen werden, müsste doch ein Planungsfehler sein – unsere Redaktion hakt bei der Deutschen Bahn nach und erhält die überraschende Antwort: Dass die beiden Sperrungen parallel erfolgen, ist den Verantwortlichen bewusst. „Wir haben schon gesehen, dass die Sperrungen übereinander gehen“, so eine Bahn-Sprecherin.

Beide Maßnahmen seien schon lange geplant, und dennoch sei eine Überschneidung nicht zu verhindern gewesen. „Wir haben wirklich alles versucht, aber das ging nicht anders – wir haben dann zumindest die Arbeiten an der Brücke auf das Wochenende legen können“, erklärt die Sprecherin.

Spagat zwischen Bauarbeiten und gutem Fahrplan

Und sie wirbt umfangreich um Verständnis: Es sei zweifelsohne so, dass das Schienennetz „auf Vordermann“ gebracht werden müsse, „wir müssen halt bauen“. Der „Spagat zwischen den Baumaßnahmen und einem guten Fahrplan“ sei oft genug schwierig.

Was die Bauarbeiten zwischen Oberndorf und Rottweil betrifft, so müsse man die Maßnahme auch im Gesamtkontext weiterer Planungen sehen. Die Sprecherin zielt damit auf den Neubau einer Bahnbrücke in Rottweil ab, die zur Landesgartenschau fertig sein soll. Beide Maßnahmen sind aufeinander abgestimmt. „Und es muss natürlich auch immer mit den Firmen und dem Vorhalten des Materials passen“, gibt sie zu bedenken.

Bahn ist sich der Einschränkungen bewusst

Kurzum: Die Verantwortlichen hätten sich im Vorfeld durchaus Gedanken gemacht, ob es andere Möglichkeiten gebe – die sah man jedoch nicht. Was folgte, war eine Abstimmung mit den beteiligten Verkehrsunternehmen, die in den Ersatzverkehr eingebunden sind.

Und zu guter Letzt bittet die Sprecherin, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. „Ich weiß – es klingt immer wie eine Floskel“, entschuldigt sie sich fast. Denn sie ist sich bewusst: Mit dem Schienenersatzverkehr „kommt man zwar von A nach B, aber es bleibt halt eine Einschränkung“.