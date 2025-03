75 Prozent der KI-Nutzer sind mit den Ergebnissen zufrieden, aber jeder Dritte findet Fehler. Das ergab eine Umfrage des TÜV-Verbands, die in dieser Woche veröffentlicht wurde.

Demnach überprüften zudem knapp vier von fünf (78 Prozent) Nutzer generativer Künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT die KI-Inhalte durch eigene Recherchen. Knapp die Hälfte frage explizit nach Quellenangaben.

Gerade die kostenlos zugängliche Version von ChatGPT wird auch von unserer Redaktion immer wieder getestet – mit teils erstaunlichen Ergebnissen. Das Wissen der KI zu Bad Herrenalb stellt dabei keine Ausnahme dar.

Unser aktueller Test bestätigt indes nicht zuletzt einen der Hauptkritikpunkte an derlei KI-Systemen: Dass immer wieder erfundene Informationen ausgeben werden – und dass die KI, statt mögliche Fehler kenntlich zu machen, überzeugend klingende Antworten „hinzudichtet“.

ChatGPT, was weißt du über Bad Herrenalb?

So harmlos diese Frage klingt, so deutlich zeigt sie gleich zu Beginn, wie gefährlich es wäre, sich allein auf die Informationen der KI zu verlassen. „Bad Herrenalb ist eine malerische Kurstadt im nördlichen Schwarzwald, die im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg liegt“, heißt es im ersten Satz.

Ob ChatGPT damit vielleicht heimlich gegen die Entscheidung des baden-württembergischen Landtags rebelliert? Im Oktober 2016 stimmte Bad Herrenalb bekanntermaßen bei einem Bürgerentscheid über den Wechsel vom Kreis Calw in den Landkreis Karlsruhe ab, eine knappe Mehrheit sprach sich dafür aus. Daraus wurde jedoch nichts. Der Landtag lehnte das Ansinnen Ende des Jahres 2018 ab.

Die weiteren Angaben, die folgen, sind großteils richtig, wenn auch unverfänglich. Etwa, dass die Stadt für „ihre wunderschöne Natur, die Heilquellen und als Ziel für Erholung und Wellness“ bekannt sei. Oder dass „das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen und Feste, darunter Konzerte, Märkte und lokale Events“ geboten sind. Das ließe sich über viele Orte sagen.

Interessanter wird es, wenn es um die Therme geht.

Was weißt du über die Therme in Bad Herrenalb?

Auch hier scheint es die KI mit den Einzelheiten nicht so genau zu nehmen. So heißt es etwa: „Die Albtherme in Bad Herrenalb ist eine moderne Therme und Wellnessanlage, die vor allem für ihre heilenden Thermalquellen bekannt ist.“ Dumm nur, dass zwar Albthermen in Waldbronn bei Karlsruhe oder in Bad Urach auf der Schwäbischen Alb zu finden sind, nicht aber in Bad Herrenalb, wo die Siebentäler Therme ihren Standort hat.

Weitere Details zeigen weitere Fehler auf. Denn die Therme liegt eben nicht „direkt im Kurpark von Bad Herrenalb“, sondern an der Schweizer Wiese. Aber Nähe liegt andererseits ja im Auge des Betrachters...

Was weißt du über die Sanierung der Therme in Bad Herrenalb?

Das möglicherweise umstrittenste Thema der Kurstadt dürfte die Sanierung der Siebentäler Therme sein. Immerhin steht Bad Herrenalb das Wasser finanziell bis zum Hals; dennoch beschloss der Gemeinderat bereits im Sommer 2021 das viele Millionen schwere Projekt umzusetzen – und entschied zuletzt im Januar dieses Jahres, damit fortzufahren.

ChatGPT hat das offenbar anders in Erinnerung: „Die Sanierung der Albtherme in Bad Herrenalb war ein bedeutendes Projekt, das darauf abzielte, die Therme zu modernisieren und die Infrastruktur zu verbessern“, heißt es in der Antwort der KI. Die Sanierung habe demnach 2016 begonnen, rund zehn Millionen Euro gekostet und sei im Jahr 2020 offiziell wiedereröffnet worden.

Übrigens gebe es die Therme auch erst seit 1999. Tatsächlich feierte sie 2021 aber bereits ihren 50. Geburtstag.

Wer ist der Bürgermeister von Bad Herrenalb?

Immerhin bei dieser Frage liegt ChatGPT beinahe richtig – und das ist alles andere als selbstverständlich. Als wir im Januar nach Calws Bürgermeister fragten, lieferte die KI an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei verschiedene Antworten. Beide waren komplett falsch.

Diesmal aber weiß ChatGPT, dass Klaus Hoffmann am 10. November 2019 im zweiten Anlauf mit 39,24 Prozent der Stimmen gewählt wurde und sein Amt im Jahr 2020 antrat. Auch sein beruflicher Werdegang wird korrekt angegeben. Seine Amtszeit dauert allerdings nicht, wie von der KI angegeben, von 2019 bis 2027. Sondern bis 2028. Hoffmann trat sein Amt Ende Januar 2020 an.

Welche Tipps gibt der TÜV-Verband?

Um eine KI wie ChatGPT „sinnvoll und sicher einzusetzen“, rät der TÜV-Verband unter anderem, Quellen zu prüfen und die erhaltenen Informationen mit verlässlichen Nachrichtenportalen, wissenschaftlichen Publikationen oder offiziellen Dokumenten abzugleichen. Auch Widersprüche oder nicht plausible Aussagen könnten darauf hindeuten, dass Inhalte nicht zuverlässig seien.