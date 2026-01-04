CDU in Trossingen: Wie beim Neujahresempfang ein Feuerwehreinsatz verhindert wurde

Manuel Hagel möchte Ministerpräsident werden, weil er der nächsten Generation ein besseres Land hinterlassen möchte. Das sagte er beim Neujahresempfang der CDU in Trossingen.
„Sehr früh im Jahr treffen wir uns, um das politische Jahr 2026 zu eröffnen“, sagte die Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss zu Beginn des Neujahrsempfangs des CDU-Kreisverbands Tuttlingen, der auf Initiative des Trossinger CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Jürgen Vosseler zum ersten Mal im Konzerthaus in Trossingen veranstaltet wurde.