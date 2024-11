1 Carl Christian Hirsch Foto: Alexander Huber

Der Nagolder Carl Christian Hirsch will sich als Kandidat für ein Landtagsmandat sowie für den Vorsitz des CDU-Kreisverbands zur Verfügung stellen. In einem Brief an die CDU-Mitglieder im Kreis Calw, der unserer Redaktion vorliegt, wirbt er bereits um deren Vertrauen.









An diesem Mittwoch, dem Tag der politischen Erdbeben – Ampel-Aus in Deutschland und Präsidenten-Wahl in den USA – , kam im Kreis Calw ein weiteres hinzu. Wenn auch ein deutlich kleineres.