Carsharing in Hausen: Fahrzeug mit größerer Reichweite

Das Carsharing-Auto war in den vergangenen Jahren in einem Hof an der Hebelstraße geparkt. Nun hat es seinen endgültigen Parkplatz in der Ortsmitte gefunden.
Die Carsharing-Initiative aus Hausen freut sich, dass das Carsharing-Auto wieder in der Mitte des Dorfes platziert ist. Es steht auf dem Parkplatz in der Dorfmitte. Dort haben sich die Initiative-Mitglieder Deborah Jennrich, Silke Heyenga, Delia Kuhnert und ihr Mann Martin, Peter Brendlin, Hausens Hauptamtsleiterin Christiane Hulla, die SPD-Gemeinderäte Hermann Lederer und Stefanie Hahn, Guiseppe Castiglione (Planung und Bauleitung bei Naturenergie) und Katharina Jeggle (Mitarbeiterin im Fachbereich Photovoltaik und Mobilität bei der Naturenergie Holding) am Mittwoch Nachmittag versammelt.