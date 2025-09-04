Cannabisanbau im Landkreis: Cannabis-Gesetz mit deutlichen Schwächen

Lörracher Suchtexperte: Umsetzung des Cannabis-Gesetzes läuft nur halbherzig. 71 Anträge von Anbauvereinigungen müssen noch bearbeitet werden.
Das reformierte Cannabis-Gesetz hat für eine Teillegalisierung gesorgt. Seit April 2024 gilt der Besitz in Deutschland als nicht mehr strafbar. Doch das Gesetz beziehungsweise dessen Umsetzung wird immer noch kritisiert. Unterdessen will die Bundesregierung am 1. Oktober einen ersten Zwischenbericht veröffentlichen. In der Untersuchung soll es unter anderem um das Konsumverhalten verschiedener Altersgruppen, Prävention, Kinder-, Jugend- und Gesundheitsschutz und gesundheitliche Konsequenzen des Konsums gehen.