2 Martin Handel ist Chefarzt am Calwer Krankenhaus. Foto: Fritsch

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Seit einiger Zeit kursiert im Netz ein Video, das Martin Handel, Chefarzt am Calwer Krankenhaus, bei einer Corona-Demonstration zeigt. Dort marschiert er nicht nur mit, sondern er ergreift lautstark das Wort und übt deutliche Kritik vor allem an der Booster-Impfung. Bei seinem Arbeitgeber, dem Klinikverbund Südwest, und in der Politik sorgt das Video für mächtig Aufruhr und teils massive Kritik. Das Ende der Geschichte ist offen.















Link kopiert

Kreis Calw - 50 Sekunden ist es lang, das Video, das Martin Handel bei der Corona-Demonstration zeigt. Die Kamera ist wenige Meter von dem Mediziner entfernt, der prominent im Bild ist, als er ein Megafon und das Wort ergreift. Der Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädie am Krankenhaus Calw – und zugleich Kreisrat und Aufsichtsrat im Klinikverbund – erzählt, er habe nach den Boosterimpfungen zehnmal mehr Gelenksinfektionen bei seinen Patienten beobachtet als vor den Boosterungen. Für ihn ein Indiz, dass die Boosterungen das Immunsystem bei vielen Patienten "kaputt machen", erklärt er unter dem Jubel der Demonstranten. Das Video beginnt viral zu gehen, landet per Messengerdiensten in den Reihen des Klinikverbunds Südwest und dessen Führungsetage. Und auch im Calwer Landratsamt.