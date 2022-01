1 Rund 74.000 Corona-Impfungen wurden innerhalb der vergangenen drei Wochen täglich in Baden-Württemberg verabreicht. (Symbolfoto) Foto: Soeder/dpa

Das Sozialministerium hat am Mittwoch eine Liste mit den Impfquoten der einzelnen Landkreise veröffentlicht. Zwei Landkreise aus der Region des Schwarzwälder Boten fallen dabei besonders auf.















Oberndorf - Seit der Verschärfung der Corona-Regeln zum Jahresende 2021 steigen die Impfquoten. In Baden-Württemberg sind, Stand 9. Januar, inzwischen 7.492.731 Menschen (67,5 Prozent) vollständig immunisiert. Mehr als die Hälfte von Ihnen erhielten bereits eine Auffrischungsimpfung. Dadurch steigt die Quote der Menschen mit Booster-Impfung von 28,9 Prozent am 19. Dezember auf 39,9 Prozent. Im Tagesdurchschnitt erhielten in diesen drei Wochen also täglich rund 58.000 Menschen die dritte Spritze.

Höchste Booster-Quote im Land

Im Verbreitungsgebiet des Schwarzwälder Boten stechen besonders zwei Landkreise hervor: Während der Kreis Freudenstadt mit 73,2 Prozent die höchste Booster-Quote in Baden-Württemberg hat, ist der Zollernalbkreis mit nur 30,9 Prozent auf dem vorletzten Platz und rund 10 Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Darunter liegt lediglich der Kreis Böblingen mit 27,1 Prozent. Die Kreise Calw (35,6 Prozent), Rottweil (42,2 Prozent), Schwarzwald-Baar (36,6 Prozent) und Ortenau (39,8 Prozent) liegen im Durchschnitt.

Anzahl der Erstimpfungen gestiegen

Von den rund 3,4 Millionen Ungeimpften entschieden sich in den drei Wochen seit dem 19. Dezember rund 150.000 Menschen zu einer Impfung, wodurch die Quote der Ungeimpften auf 30,6 Prozent sinkt. Im Landkreis Freudenstadt waren daran immerhin rund 6,5 Prozent der Bevölkerung beteiligt - im Zollernalbkreis nur 0,8. Nahe des landesweiten Durchschnitts von 1,4 Prozent bewegen sich auch hier wieder die Kreise Calw (1,7 Prozent), Rottweil (1,2 Prozent), Schwarzwald-Baar (2,3 Prozent) und Ortenau (1,4 Prozent).

Vollständige Impfungen im Landesdurchschnitt

Auch bei den vollständig geimpften Menschen zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Kreis Freudenstadt landet mit 75,7 Prozent direkt hinter Baden-Baden (79 Prozent). Der Zollernalbkreis liegt auf Platz drei - von hinten: Mit 63,1 Prozent folgen ihm Pforzheim (61,5 Prozent) und der Enzkreis (62,8 Prozent). Der Kreis Calw liegt bei 64,7 Prozent, Rottweil bei 67,7 Prozent, der Schwarzwald-Baar-Kreis bei 67,1 Prozent und der Ortenaukreis bei 67,2 Prozent. Auch hier bewegen sich die vier Landkreise wieder nahe am Landesdurchschnitt von 67,5 Prozent.

74.000 Impfungen am Tag

Im Durchschnitt wurden in Baden-Württemberg rund 74.000 Impfdosen am Tag verabreicht. Davon entfielen rund 7200 auf Erstimpfungen, 8600 auf Zweitimpfungen und 58.200 auf Auffrischungsimpfungen. Das entspricht rund 14 Prozent der täglichen Impfungen in Deutschland. Rund 2,2 Prozent der täglichen Impfungen entfielen auf die Region des Schwarzwälder Boten. Hier wurden im Durchschnitt täglich rund 1630 Spritzen verabreicht. Die meisten davon - täglich rund 2950 - im Ortenaukreis.

Von den rund 1630 Impfungen am Tag in den genannten sechs Landkreisen, fielen etwa 190 (11,7 Prozent) auf Erstimpfungen, 220 (13,3 Prozent) auf Zweitimpfungen und 1210 (74,7 Prozent) auf Booster-Impfungen.