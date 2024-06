Burladinger Mahnwache: Einig über Einigkeit und Recht und Freiheit

1 Die Mahnwächter von Burladingen bei der jüngsten Kundgebung: Oft sind es mehr, bei drohendem Regen auch schon mal weniger. Die Teilnehmer wechseln von Mal zu Mal, das Schild und ihr Anliegen hingegen nicht. Foto: Rapthel-Kieser

Es war die zehnte Mahnwache in Burladingen. Ein kleines Jubiläum. Im vierzehntägigen Rhythmus stehen Menschen aus der Fehlastadt auf dem Rathausplatz für die Demokratie ein. Und bis auf eine sind alle Gemeinderatsfraktionen dabei.









Es ist wenig los auf dem Rathausplatz um diese Uhrzeit, so kurz nach 18 Uhr an einem Mittwoch. Ein paar Teenager – einige mit Migrationshintergrund – haben sich in einer kleinen, fröhlichen Gruppe versammelt, sitzen auf den Bänken, necken sich, schnattern vor sich hin. Im Hintergrund stehen die Holzhütten der Stadt, die wöchentlich für das Afterwork geöffnet sind. Gelegentlich huscht ein später Kunde aus der Apotheke oder Patienten verlassen das Ärztehaus.