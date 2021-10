1 Roberto Chiari (rechts) ist sichtlich erfreut über das Wahlergebnis. Der Möttlinger ist neuer Bürgermeister von Bad Liebenzell. Foto: Fritsch

Mit diesem Wahlergebnis haben viele nicht gerechnet. Am wenigsten der abgewählte Amtsinhaber Dietmar Fischer selbst. Nach acht Jahren muss er den Chefsessel im Rathaus von Bad Liebenzell räumen.















Bad Liebenzell - Fischer machte einen Tag nach der Wahl aus seinem Herzen denn auch keine Mördergrube: "Ich bin sehr enttäuscht von der Bevölkerung." Das gelte in zweierlei Hinsicht. So konnte er nicht verstehen, dass ein Großteil der Wähler überhaupt nicht sein Kreuzchen machte. Die Wahlbeteiligung von knapp unter 50 Prozent bezeichnete er als "miserabel". Enttäuscht zeigte er sich freilich auch über sein eigenes Wahlergebnis von knapp 45 Prozent. Er sieht seine Arbeit in den vergangenen acht Jahren in keinster Weise wahrgenommen und gewürdigt.