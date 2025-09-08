Bürgerbegehren zum Naturbad: Kommt es in Schopfheim zum nächsten Bürgerentscheid?

Die IG Sport- und Familienbad hat ein Bürgerbegehren gestartet. Gut 1100 Unterschriften braucht es, um einen Bürgerentscheid zu erzwingen. So weit muss es aber nicht kommen.
„Sind Sie dafür, dass die Gesamtsanierung des Schwimmbades Schopfheim als konventionelles (chemisch-technisches) Bad und nicht als Naturbad, aus Kostengründen evtl. verkleinert auf 1.000 qm Wasserfläche, geplant wird?“ Mit exakt dieser Fragestellung wendet sich die IG Sport- und Familienbad nun an die Öffentlichkeit– und hofft darauf, dass möglichst viele Schopfheimer mit „Ja“ antworten und dies in einem ersten Schritt mit ihrer Unterschrift bekunden.