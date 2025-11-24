In Bildechingen trafen zum letzten Mal Befürworter und Gegner der Windkraft auf kommunalen Waldflächen in Horb aufeinander. Die Argumente.
Der Vorplatz der Turn- und Festhalle. 13.20 Uhr Samstag. Letzter Schlagabtausch zwischen Befürwortern und Gegnern vor dem Bürgerbegehren am Sonntag, 30. November. Sind Schneisen für die Montage der Windkraft autobahngroß? Horbs Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP): „Unsere Wege müssten um 50 Zentimeter verbreitert werden.“ Birgt Sayer, Vertrauensperson Bürgerbegehren: „Das hat mit jetzigen Waldwegen nichts zu tun. Da müssen allein fast 100 Schwertransporte durch, um den Kran aufzubauen.“ Anspielung auf den Technik-Giganten auf der Hochbrücke Horb. Ein Riesen-Kran, der normalerweise Windräder montiert.