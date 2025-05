Damit beginnt für die Einrichtung ein neuer Abschnitt, der viele frische Impulse verspricht. Zuvor wurde der Betrieb über mehrere Wochen hinweg von elf engagierten Ehrenamtlichen des Freundeskreises Stadtbibliothek weitergeführt.

Trotz eigener persönlicher Verpflichtungen haben sie mit großem Einsatz dafür gesorgt, dass die Bibliothek weiterhin geöffnet bleiben konnte. Es war für die aktiven Ehrenamtlichen eine herausfordernde Zeit, die mit viel Herzblut überbrückt wurde.

Lieselotte Banhardt ist Bibliothekarin mit Leib und Seele und freut sich auf die kommenden Herausforderungen und Chancen in ihrem neuen Arbeitsumfeld. „Mir gefällt das Konzept der Stadtbibliothek Bad Dürrheim sehr gut. Die Verbindung zum Generationentreff Lebenswert ist einfach toll und zeigt, wie bereits viel an Vernetzungsarbeit entstanden ist. Daran möchte ich anknüpfen und noch weitere Kooperationen schaffen“, erzählt Banhardt.

Gerade die Veranstaltungsarbeit und die Außenwirksamkeit sind Banhardt wichtig: „Mein Motto lautet: Das Buch muss zum Leser. Bibliotheksarbeit sollte nach außen getragen werden, aktiv und lebendig sein und darf nicht stehen bleiben. Aktuelle Entwicklungen und Trends, wie Newcomer aus dem Bereich Book-Tok, sollten ebenso Teil der täglichen Arbeit sein wie generationenübergreifende Klassiker.“

Pädagogische Bibliotheksarbeit wichtig

In ihrer Leitungsfunktion möchte sich Banhardt außerdem auf die pädagogische Bibliotheksarbeit konzentrieren und diese weiter fördern und ausbauen. Die Leseförderung und Medienkompetenz bereits bei Kindern zu unterstützen, ist ein aktuelles Thema und wird auch in Zukunft ein wichtiger Teil des alltäglichen Lebens sein. Eine weitere wichtige Aufgabe, der sich die neue Leitung annehmen möchte, ist herauszufinden, welche Bedürfnisse der Freundeskreis, die Stadt, der Generationentreff und weitere Einrichtungen haben, um diese in die Bibliotheksarbeit zu integrieren und daraus neue Ideen zu entwickeln.

Markus Stein, Leitung im Fachbereich Bildung, Soziales und Politik, zeigt sich erfreut darüber, dass die Stelle der Leitung so schnell wieder besetzt werden konnte: „Ich bin mir sicher, dass wir mit Frau Banhardt eine kompetente und verantwortungsbewusste Leitung haben, die sich für die Bürgerinnen und Bürger einsetzt und durch die Bibliotheksarbeit etwas nachhaltig bewirken möchte.“