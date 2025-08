1 Die Feuerwehr im Einsatz an einem Mehrfamilienhaus in Sulgen Foto: Stephan Wegner Gerade noch war die Feuerwehr Schramberg mit der Drehleiter bei Mini-Schramberg im „Einsatz“, da ging schon ein echter Alarm wegen eines Dachstuhlbrandes los.







Die Feuerwehren Schramberg und Sulgen sind am Montag gegen 15.15 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Hörnlestraße in Sulgen alarmiert worden. Bei Dacharbeiten war ein Schwelbrand an einer Kaminverkleidung ausgebrochen, wie unsere Redaktion vor Ort erfuhr.