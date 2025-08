Großes Glück mit dem Wetter: Nachdem es am Montagmorgen noch heftig geregnet hatte, zeigte sich das Wetter zum Start von Mini-Schramberg freundlicher.

Sie waren mit Regenjacken gekommen, doch zur Auftaktversammlung auf dem Schramberger Realschulhof hatte der Regen aufgehört und alle konnten sich auf den Stufen vor dem Schulgebäude versammeln.

Nach einigen Lockerungsübungen zur Musik ging es dann schon an die „ernsten“ Themen nämlich die Vorstellung der Kandidaten für den Gemeinderats- und die Oberbürgermeisterwahl.

Zuvor hatten alle gemeinsam den Beginn des einwöchigen Großspielprojekts, das in der gesamten Innenstadt läuft, angezählt – „fünf, vier, drei, zwei, eins – Ja!“ schallte es aus rund 700 Kinder- und Helferkehlen.

Fünf Kandidaten

Fünf junge Mini-Schramberger haben sich als Kandidaten für die Gemeinderats- und Oberbürgermeisterwahl zur Wahl gestellt und alle in einer kleinen Bewerbungsrede ihr Wahlprogramm vorgestellt. Da ging es um eine kostenlose Kugel Eis für jeden Mini-Bürger, einen Streichelzoo, ein Wohlfühlprogramm oder auch, dass Mini-Schramberg „zu etwas ganz Besonderem“ werden soll.

Hymne gesungen

Nach der gemeinsam gesungenen neuen Hymne, die von den Teilnehmern des Osterferienprogramms zusammen mit Juks-Mitarbeiterin Melissa Otte getextet und komponiert wurde, sowie einer Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin, die auch auf die anstehende Wahl hingewiesen hatte, ging es dann, begleitet von der Polizei vom Platz aus in Richtung Arbeitsagentur im Rathaus.

Wunschberufe wählen

Dort konnten aus über 70 Mitmachbereichen die jeweiligen Wunschberufe ausgewählt werden – und damit nicht jeden Tag die Gleichen als Erste dort ankommen, durfte und darf jeden Morgen eine andere Gruppe zuerst los: Am Montag waren das zunächst alle Kinder mit Mütze, danach alle mit kurzen Hosen. Aber am nächsten Tag, so versprach Moderatorin Julia Merz den Kindern, seien es dann auf jeden Fall wieder andere Kriterien.

Info

Weitere Artikel

zu Mini-Schramberg finden Sie auf unserer Themenseite.