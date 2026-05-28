Brand in Langenschiltach: Wiederaufbau nach der Katastrophe – aber nur mit Hindernissen

Wiederaufbau nach Brand, zusätzlicher Wohnraum – eigentlich bietet das Bauvorhaben in Langenschiltach alles, was man sich wünscht. Warum es dennoch Probleme geben könnte.

Eigentlich, war sich der Technische Ausschuss der Stadt St. Georgen in seiner Sitzung einig, kann man nur den Hut ziehen vor diesem Vorhaben: Im März 2024 brannte es auf dem Gelände des Hägenlochhofs im Erlenmoos bei Langenschiltach. Nun soll das zerstörte Gebäude wiederaufgebaut werden – mit einer kleinen, aber vielleicht entscheidenden Änderung, die es dem Vorhaben schwer machen könnte.

Doch von Anfang an: Errichtet wurde das ursprüngliche Gebäude bereits vor langer Zeit. 1772 wird in der Sitzungsunterlage für den Gemeinderat als Baujahr des Leibedinghauses angegeben. Zusammen mit den weiteren Gebäuden des Hägelochhofs – dazu gehören noch das Hauptgebäude, eine Hausmühle, ein Backhaus und ein Fruchtspeicher – stand es als Sachgesamtheit nach dem Denkmalschutzgesetz unter besonderem Schutz.

Auch der half allerdings nichts, als das Gebäude vor gut zwei Jahren am frühen Morgen Feuer fing. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Brand zu bekämpfen. Doch das Haus war nicht mehr zu retten – von ihm blieb nur noch eine Brandruine übrig.

Eine Wohneinheit mehr

Nun soll auf dieser Fläche der Neustart erfolgen: An gleicher Stelle wie das ehemalige Haus soll ein gleich großes Gebäude entstehen. Einziger Unterschied ist die geplante Nutzung: Während das frühere Leibedinghaus aus einem talseitig aus einem zweigeschossigen Wohnteil und bergseitig aus einem zweigeschossigen Ökonomieteil bestand, ist nunmehr ein reines Wohnhaus mit drei – statt wie ursprünglich zwei – Einheiten vorgesehen.

Die Antwort auf das Warum erscheint einleuchtend: Die Flächen für Ökonomie werden nach Auskunft der Bauherren nicht mehr benötigt. Doch genau an dieser Stelle wird es planungsrechtlich kompliziert.

Bauen im Außenbereich – eine heikle Sache

Wieso, steht in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat. Denn das geplante Haus soll im Außenbereich entstehen. Und da sei das Thema wohnen „immer ein heikles“, erklärt Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Eigentlich, heißt es in den Ausführungen der Stadtverwaltung zum Thema, sei an dieser Stelle der Wiederaufbau nur gestattet, „wenn es sich um ein gleichartiges Gebäude an gleicher Stelle handelt“. Das ist jedoch nicht der Fall.

Man werde sehen müssen, wie sich die Baurechtsbehörde in diesem Fall äußere, merkte Tröndle an. Bislang, erklärte Silke Richter vom Bauamt, stehe die Stellungnahme des Landwirtschaftsamts noch aus. „Sie ist das Zünglein an der Waage“ in Bezug auf die Frage, ob das Gebäude auch ohne Ökonomieteil gebaut werden darf.

Ausschuss stimmt einhellig zu

Auch wenn das Votum des Technischen Ausschusses zur Bauvoranfrage noch nicht abschließend ist, sprach die einhellige Zustimmung des Gremiums eine klare Sprache. Ebenso wie die Wortmeldungen: Das Haus mit Ökonomieteil bauen zu müssen, hielt Hartmut Breithaupt (Grüne Liste), der auch Ortsvorsteher von Langenschiltach ist, für wenig sinnvoll. Ihm falle ein anderer Fall ein, wo ein Gebäude vor etwa 20 Jahren mit Ökonomieteil wiederaufgebaut wurde – mittlerweile stehe der leer. Dazu passt auch die Schilderung der Bauherren, die Tröndle in der Sitzung wiedergab: „Der landwirtschaftliche Betrieb läuft auch ohne diesen Gebäudeteil.“

Mehr Wohnraum ohne neue Versiegelung

Überhaupt: „Wohnen ist auch ein hohes Gut“, fand Breithaupt. Und das Interesse an Wohnungen in und um Langenschiltach sei durchaus da, berichtete er. „Eine Wohnung mehr täte Langenschiltach sicherlich auch gut“, bekräftigte auch Bürgermeister Michael Rieger.

Auch Markus Schwarzwälder (CDU) und Georg Wentz (FDP) machten sich für das Vorhaben stark. Einen Wiederaufbau nach Brand, fanden beide, müsse man unterstützen – zumal für den entstehenden Wohnraum auf diesem Weg keine neuen Flächen versiegelt werden.