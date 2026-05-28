Brand in Langenschiltach: Wiederaufbau nach der Katastrophe – aber nur mit Hindernissen

Wiederaufbau nach Brand, zusätzlicher Wohnraum – eigentlich bietet das Bauvorhaben in Langenschiltach alles, was man sich wünscht. Warum es dennoch Probleme geben könnte.
Eigentlich, war sich der Technische Ausschuss der Stadt St. Georgen in seiner Sitzung einig, kann man nur den Hut ziehen vor diesem Vorhaben: Im März 2024 brannte es auf dem Gelände des Hägenlochhofs im Erlenmoos bei Langenschiltach. Nun soll das zerstörte Gebäude wiederaufgebaut werden – mit einer kleinen, aber vielleicht entscheidenden Änderung, die es dem Vorhaben schwer machen könnte.