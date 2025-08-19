Brand in Horber Flüchtlingsheim: AfD-Politiker löst mit Äußerungen Empörung aus

Einen Eklat verursacht der AfD-Politiker Miguel Klauß nach dem Brand in einer Horber Flüchtlingsunterkunft mit mehreren Facebook-Posts. Die Polizei stellt die Fakten klar.
„Asylantenheim in Horb am Neckar brennt. Den Einsatz übernimmt der Steuerzahler“, schreibt Miguel Klauß, AfD-Landtagsabgeordneter für den Kreis Calw, am Sonntag auf seiner Facebook-Seite. Dazu postet er ein Foto der am Sonntagmorgen brennenden Flüchtlingsunterkunft in der Horber Kreuzerstraße. Kurz darauf folgt gleich sein nächster Post auf Facebook: Ein Videoschnipsel zeigt einen Mann, der neben einem Polizeiwagen auf dem Boden sitzt. Eine Polizeibeamtin steht neben ihm. Klauß kommentiert die Aufnahme mit folgenden Worten: „Einen Tatverdächtigen vom Brand des Asylantenheims in Horb am Neckar hat die Polizei festgesetzt. Auch dieser Polizeieinsatz wird bezahlt vom Steuerzahler.“ Auf Persönlichkeitsrechte nimmt Klauß in seinem Video offenbar keine Rücksicht, das Gesicht der gezeigten Person bleibt unverpixelt.