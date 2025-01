Brand in Gammertingen: Großeinsatz der Feuerwehren

Brand in Gammertingen

1 Großeinsatz verschiedener Wehren und Atemschutztrupps in der Gammertinger Hohenzollernstraße. Foto: Nölke

Der Brand eines Dachstuhls in Gammertingen hat am Freitagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehren und Aufregung im Stadtkern gesorgt. Die legte sich erst gegen Nachmittag.









Der Dachstuhlbrand in dem Fachwerkhaus in der Hohenzollernstraße im Ortskern war am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr gemeldet worden. Werner Leis, Kommandant der Feuerwehr Gammertingen, übernahm die Einsatzleitung. „Zu Beginn war es ein geschlossener Dachstuhlbrand“, erklärte Leis. Zwar habe es stark geraucht, Flammen seien aber zunächst nicht sichtbar gewesen. Das änderte sich jedoch rasch.