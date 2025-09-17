Boeing E-3 Sentry: Deswegen kreist ein Nato-Flugzeug über dem Schwarzwald

Ein Nato-Aufklärungsflugzeug kreist am Mittwoch über dem Schwarzwald. Immer wieder überfliegen die Maschinen des Typs Boeing E-3 Sentry die Region.
Das Flugzeug war gegen 8.36 Uhr am Nato-Stützpunkt in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) gestartet und zog am Donnerstag ab 9.55 Uhr mehrere Kreise über dem Schwarzwald. Der seltene Flieger war dabei über Lahr im Schwarzwald (Ortenau), Freiburg im Breisgau, Titisee-Neustadt, Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sowie Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) und Dunningen (Kreis Rottweil) unterwegs. Auch um 12.30 Uhr ist die Maschine noch in rund 9000 Metern Höhe über der Region zu sehen. Interessierte können den Flug über die Plattform Flightradar24 verflogen.