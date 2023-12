Besonderheit in St. Georgen: Brustkrebs-Früherkennung mit viel Fingerspitzengefühl

1 Frauenärztin Annett Geitner (links) und Meryem Kara, medizinisch-taktile Untersucherin, gehen die Brustkrebsvorsorge an. Foto: Helen Moser

Meryem Kara ist fast blind – doch ihr Tastsinn funktioniert hervorragend. So spürt die medizinisch-taktile Untersucherin (MTU) schon kleinste Tumore in der Brust. Einmal in der Woche ist sie in St. Georgen vor Ort. Das Angebot ist eine Seltenheit in der Region.









Link kopiert



„Mit meiner Fähigkeit kann ich Leben retten“, sagt Meryem Kara. Die medizinisch-taktile Untersucherin (MTU) ist bereits von Geburt an fast blind, hat nur noch einen kleinen Rest Sehkraft. Dafür hat sie außergewöhnlich viel Fingerspitzengefühl, das sie zur Früherkennung von Brustkrebs einsetzt. Seit Mai dieses Jahres ist Kara einmal in der Woche auch in der Frauenarztpraxis von Annett Geitner in St. Georgen tätig. Als Alternative beziehungsweise Ergänzung zum Mammographie-Screening ist das Angebot in der Region eine Seltenheit.